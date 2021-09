Mariage de James Middleton, l'album photo dévoilé : Alizée portait la robe de mariée de sa belle-mère

Samedi 11 septembre, Carole et Michael Middleton étaient bien sûr présents pour le mariage de leur fils. Le marié a également pu compter sur la présence de ses célèbres soeurs : Pippa Middleton et son mari James Matthews, ainsi que Kate Middleton, son mari le prince William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans). C'est en toute discrétion que ses derniers ont fait le voyage depuis le Royaume-Uni.

"C'était une cérémonie très sympathique et très familiale, il n'y a pas eu de salamalecs [des courbettes], comme on dit chez nous, a rapporté le maire de Bormes, François Arizzi, à Var-matin. Le prince William et Kate étaient là aussi mais ils ne voulaient pas voler la vedette aux mariés." Après la cérémonie, les amoureux ont retrouvé leurs invités au Café Leoube, pour une réception décontractée en bord de mer.

En revanche, un proche du couple était absent : le père de la mariée, décédé quelques mois avant les noces. Une "vraie tragédie" puisque Jean Gabriel Thevenet aurait pu assister au mariage de sa fille sans la crise sanitaire...