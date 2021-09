Mariage de James Middleton et Alizée Thevenet : une "vraie tragédie" survenue peu de temps avant...

Derrière les larges sourires de James Middleton et Alizée Thevenet sur l'unique photo de leur mariage dévoilée, se cachait en fait une part de tristesse.

Le 11 septembre 2021, dans le village varois de Bormes-les-Mimosas, le petit frère de Kate Middleton s'est marié avec sa charmante Française, qui partage sa vie depuis trois ans. Malheureusement, un proche a brillé par son absence : le père de la mariée, décédé quelques mois avant les noces.

"C'était une journée heureuse mais malheureusement Jean Gabriel [Thevenet] n'était pas là, a rapporté une source du Daily Mail vendredi. Il est mort il y a cinq mois. Il n'avait que la soixantaine. C'est une vraie tragédie. Sa femme Laurence était au mariage, bien sûr." Cette absence était d'autant plus douloureuse que le défunt - qui tenait un bed and breakfast en Corrèze avec son épouse - aurait pu assister au mariage de sa fille si la crise sanitaire n'avait pas contraint Alizée Thevenet et James Middleton à reporter leurs noces à deux reprises. Le couple avait initialement prévu de s'unir l'été dernier. "Jean Gabriel aurait adoré être là le jour spécial d'Alizée. C'est tellement triste que Laurence ait dû aller seule au mariage."

A défaut d'avoir partagé cette belle journée avec son père, Alizée Thevenet a pu compter sur la présence de sa belle-famille, y compris sa célèbre belle-soeur ! En toute discrétion, Kate Middleton, son mari le prince William et leurs trois enfants ont fait le voyage depuis le Royaume-Uni pour prendre part au mariage. "C'était une cérémonie très sympathique et très familiale, il n'y a pas eu de salamalecs [des courbettes], comme on dit chez nous, a rapporté le maire de Bormes-les-Mimosas, qui a célébré le mariage, à Var-matin. Il y avait une cinquantaine de personnes, dont Pippa [Middleton, l'autre soeur du marié, NDLR]. Le prince William et Kate étaient là aussi mais ils ne voulaient pas voler la vedette aux mariés."