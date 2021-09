Kate Middleton et William en France : escapade secrète avec leurs trois enfants

Dans la plus grande discrétion, le prince William et Kate Middleton se sont rendus dans le Sud de la France le week-end dernier. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 13 septembre 2021, le duc et la duchesse de Cambridge ont fait le voyage depuis le Royaume-Uni accompagnés de leurs trois enfants pour assister au mariage de James Middleton et de la Française Alizée Thevenet. Des noces qui se sont tenues samedi 11 septembre à Bormes-les-Mimosas.

Après des vacances d'été passées aux îles Scilly, en Cornouailles, puis auprès de la reine Elizabeth en Ecosse, au château de Balmoral, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (8, 6 et 3 ans) ont profité d'une dernière escapade de rentrée dans le Var. La tribu a ainsi pris part au mariage provençal de James Middleton et sa charmante fiancée. Le clan Middleton était au grand complet puisque l'autre soeur du marié, Pippa Middleton, était également de la partie avec son mari James Matthews, non loin de ses parents Carole et Michael Middleton.

"Mr & Mme Middleton. Hier j'ai épousé l'amour de ma vie entouré de famille, d'amis et bien sûr de quelques chiens dans le beau village de Bormes-les-Mimosas. Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux", James Middleton (34 ans) a-t-il témoigné sur Instagram, en légende d'une photo le montrant tout sourire, au côté de sa nouvelle épouse, le jour de leurs noces ensoleillées. Ce passionné de chiens était bien sûr entouré de ses cinq compagnons pour l'occasion.