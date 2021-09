Kate et William : Voyage en famille auprès de la reine avec Charlotte, Louis et George

Avant que l'heure de la rentrée des classes ne sonne, Kate et William profitent d'un dernier voyage en famille. Le duc et la duchesse de Cambridge, accompagnés du prince Louis, de la princesse Charlotte et du prince George sont partis à Balmoral, en Ecosse, pour passer du temps avec leur arrière-grand mère Elizabeth II pendant son congé estival, comme le rapporte Hello! dans un article du 1er septembre 2021.

Ce n'est pas la première fois que Kate et William sont conviés à Balmoral. Ils y avaient notamment été photographiés peu avant leurs fiançailles, en 2010. De plus, l'Ecosse est une région toute particulière pour le couple royal, qui s'y sont rencontrés à l'université de St Andrews en 2001. Le duc de Cambridge s'était déjà épanché sur son amour pour l'Ecosse. "George, Charlotte et Louis savent déjà à quel point l'Ecosse nous est chère, et ils commencent à construire leurs propres souvenirs heureux là-bas aussi. Nous savons qu'ils graisseront en partageant l'amour et la connexion que nous avons avec l'Ecosse", soulignait le prince William lors de la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée Générale de l'Eglise d'Ecosse en mai dernier.

Cet été était le premier de la reine Elizabeth II sans son mari, Philip, décédé au mois de mars à un âge avancé. La monarque s'est entourée du prince Charles et de Camilla, du prince Andrew et de son ex-femme, Sarah Ferguson, de la princesse Eugenie, son époux Jack Brooksbank et leur fils de 9 mois, August.

Comme des milliers d'autres enfants à travers le Royaume-Uni, George (8 ans) et Charlotte (6 ans) retrouveront bientôt le chemin de l'école, au sein de la prestigieuse Thomas's Battersea, situé dans le sud-ouest londonien. L'aîné entre en CE2 (Year 4) tandis que sa petite soeur entame le CP (Year 2). De son côté, le prince Louis (3 ans) retourne en petite section de maternelle au sein d'école Willcocks, qu'il a débuté au mois d'avril.

Plus tôt cet été, les Cambridge sont partis en vacances sur les îles de Scilly, sur les côtes de Cornouailles, pour la seconde année consécutive.