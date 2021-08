Eugenie d'York réapparaît après le scandale : arrivée remarquée avec Jack et August à Balmoral

Les traditionnelles vacances d'été de la famille royale à Balmoral débutent dans une drôle d'ambiance... Arrivée dans son château écossais fin juillet, Elizabeth II vient d'être rejointe par son fils le prince Andrew, au moment même où était déposée une plainte accusant ce dernier d'abus sexuels sur mineure, de l'autre côté de l'Atlantique. Le duc d'York est arrivé à Balmoral le 10 août 2021, accompagné de son ex-femme Sarah Ferguson. Le lendemain, c'était au tour de sa fille la princesse Eugenie de les rejoindre.

Mercredi après-midi, Eugenie d'York, son mari Jack Brooksbank et leur petit August (6 mois) sont arrivés à l'aéroport d'Aberdeen depuis Londres, à bord d'un vol commercial British Airways. Lors de leur descente d'avion, la princesse était en tête, suivie de près par son époux et la nourrice, avec August dans les bras. Des photos de cette brève apparition ont été relayées par le Daily Mail. Des clichés d'autant plus remarqués qu'il s'agit de la première sortie d'Eugenie et Jack Brooksbank depuis le scandale de Capri...

Le weekend du 31 juillet, monsieur a été surpris en bonne compagnie, profitant d'une virée en mer au large de l'île italienne, en compagnie de plusieurs femmes en bikini. Il n'en fallait pas plus pour que les photos fassent la une des tabloïds le lendemain, avec des articles sous-entendant que Jack Brooksbank était un mari et jeune papa peu scrupuleux, à peaufiner son bronzage pendant qu'Eugenie s'occupe de bébé à la maison, au Frogmore Cottage de Windsor (gracieusement prêté par Harry et Meghan Markle).

Un père formidable, un mari fabuleux

Si le couple a gardé le silence sur cette (non) affaire, Sarah Ferguson, la mère de la princesse, a rapidement pris la défense de son gendre lors d'un passage sur la BBC. La duchesse d'York a expliqué que Jack Brooksbank était parti en Italie en sa qualité d'ambassadeur de la marque de tequila Casamigos. Il avait rendez-vous à Capri pour superviser le gala de l'Unicef organisé le 31 juillet et sponsorisé par la marque de boisson.

Au passage, il s'est accordé une pause au large avec l'une des directrices de Casamigos, l'ancienne rédactrice du magazine Glamour Rachel Zalis, mais aussi les mannequins Maria Buccellati et Erica Pelosini. "Je pense qu'il est vraiment important que nous clarifions cela pour le bien de Jack (...). C'est un père formidable, un mari fabuleux", avait-elle ajouté. Nous voilà rassurés sur le compte de Jack... mais qu'en est-il du décrié prince Andrew ? Le duc d'York pourrait bien être convoqué par sa mère la reine pour évoquer sa gestion douteuse de ses déboires judiciaires...