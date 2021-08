Le prince Andrew accusé d'abus sexuels : Charles et William doutent de sa stratégie accablante...

Dans quelle ambiance le prince Andrew a-t-il rejoint sa mère la reine pour les traditionnelles vacances d'été en famille à Balmoral ? Difficile à dire. Au moment même où le Britannique et son ex-femme Sarah Ferguson posaient leurs valises en Ecosse, l'Américaine Virginia (Roberts) Giuffre (38 ans) déposait plainte à New York contre le prince Andrew, qu'elle accuse d'abus sexuels lorsqu'elle avait 16 ans. Si le duc d'York et son équipe juridique gardent le silence, le prince Charles aurait émis des doutes en privé quant à la façon dont son frère gère cette délicate affaire...

"Le prince [Charles] aime son frère et il a la capacité d'avoir de la sympathie pour les frondes et les flèches que son frère endure, quelles qu'en soient les raisons, a rapporté une source du Times le 12 août 2021. Cependant, cela portera atteinte à la réputation de l'institution. Il a depuis longtemps conclu qu'il s'agissait probablement d'un problème insoluble." De son côté, le Daily Mail affirme que le prince Charles, mais aussi son fils le prince William, partagent une certaine frustration en ce qui concerne la non réaction du prince Andrew et ses avocats suite à la plainte.

En novembre 2019, après sa calamiteuse interview pour la BBC, durant laquelle il avait fermement démenti toute accusation, le prince Andrew avait été contraint de se retirer de la vie publique. Le Britannique de 61 ans a depuis confié sa défense à Gary Bloxsome, l'un des cadors de la firme anglaise Blackfords. "Nous commençons à remettre en question les tactiques des Blackford", a commenté une source proche de la famille du prince Andrew auprès du Daily Mail. Ne pas publier une déclaration réitérant ou développant son démenti peut fonctionner dans un sens juridique restreint, mais devant le tribunal de l'opinion publique, sa réputation est en train d'être déchiquetée."

Silence radio

Un silence qu'il maintiendrait également dans le cadre de l'enquête du FBI sur les méfaits du prédateurs sexuel américain Jeffrey Epstein et de sa complice présumée Ghislaine Maxwell. Pourtant, le père des princesses Beatrice et Eugenie avait promis de coopérer devant les caméras de la BBC... "Nous avons contacté l'équipe juridique du prince Andrew à plusieurs reprises au cours des cinq dernières années, nous avons tenté de nous engager avec lui pour lui donner l'occasion de raconter sa version de l'histoire (...). Tous ces efforts ont été repoussés", a déclaré l'avocat de Virginia Giuffre à Sky News. "Ils nous ont totalement bloqués, tout comme ils ont bloqué les procureurs criminels aux États-Unis." Pour rappel, le duc d'York ne bénéficie d'aucune immunité diplomatique...

Pour l'avocat, la plainte de Virginia Giuffre pourrait être entendue devant un tribunal new-yorkais dès "le milieu de l'année prochaine". Ce qui pourrait jeter une ombre sur les célébrations du jubilé de platine d'Elizabeth II, qui fêtera ses 70 ans sur le trône en 2022.