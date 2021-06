Elizabeth II - Après les épreuves, place à la fête : le palais annonce une grande nouvelle !

Enfin, le traditionnel déjeuner organisé pour chaque anniversaire royal majeur sera prévu le dimanche 5 juin. Les Anglais seront ainsi invités à partager un repas de fête, un pique-nique ou un barbecue avec leurs voisins et les différents membres de leur communauté au nom de ce jubilé de platine.

Toute une année de célébrations

La fête ne se limitera pas à ces quatre jours fériés puisque, tout au long de l'année 2022, la reine et plusieurs membres de la famille royale effectueront des déplacements à travers le Royaume-Uni pour partager cet anniversaire avec l'ensemble des sujets de sa majesté. Agée de 95 ans, on imagine qu'Elizabeth II se limitera aux sorties les plus proches de Buckingham et Windsor, et laissera son fils le prince Charles et son épouse Camilla, mais aussi le prince William et Kate Middleton effectuer les déplacements les plus lointains.

Comme l'a rapporté l'AFP le mois dernier, les Britanniques sont également invités à planter des arbres pour célébrer le jubilé de platine d'Elizabeth II, une initiative lancée par le gouvernement, à six mois de la COP26. Ce projet, baptisé la "canopée verte de la reine", encourage les jardiniers, écoliers ou membres d'associations à planter chacun un arbre à partir d'octobre 2021 et durant toute l'année 2022. Dans un message vidéo, le prince Charles, héritier du trône et écolo de la première heure, a encouragé les Britanniques à "planter un arbre pour le jubilé", estimant que cela représentait un "message d'espoir et de foi en l'avenir".