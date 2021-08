Le prince Andrew accusé d'abus sexuels : le fils de la reine est-il protégé par son statut ?

Nouveau rebondissement dans l'affaire Virginia Giuffre contre le prince Andrew. Comme l'a rapporté l'AFP le 10 août 2021, au jour de ses 38 ans, l'Américaine a déposé plainte lundi à New York contre le fils de la reine Elizabeth II. La plainte, consultée par l'AFP, affirme que le duc d'York est "l'un des hommes puissants" à qui Virginia Giuffre a été "remise dans un but sexuel" quand elle a été la victime entre 2000 et 2002, à partir de l'âge de 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel le financier Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré, avant de se donner la mort dans une prison de Manhattan, à l'été 2019.

Le prince Andrew, qui avait déjà rejeté ces allégations, est accusé dans la plainte d'avoir "agressé sexuellement" Virginia Giuffre, alors mineure, à trois reprises : à Londres chez une très proche d'Epstein, Ghislaine Maxwell, et dans les propriétés de l'homme d'affaires à New York et dans les îles Vierges. "Je tiens le prince Andrew responsable de ce qu'il m'a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts de rendre des comptes. J'espère que d'autres victimes verront qu'il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur", a indiqué Virgnia Giuffre dans une déclaration transmise aux médias.

Aujourd'hui âgé de 61 ans, le prince Andrew avait "catégoriquement" démenti de telles accusations dans une interview jugée calamiteuse à la BBC en novembre 2019. Pourtant, une photo - au coeur de l'affaire - le montre tout sourire avec Virginia Giuffre et Ghislaine Maxwell (voir diaporama)... Malgré ses dénégations, sa fréquentation de l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein l'avait plongé dans la tourmente et contraint à se retirer de la vie publique.

Le prince a-t-il droit à l'immunité diplomatique ?

Menacé par cette nouvelle plainte, le prince Andrew est-il protégé par son statut royal ? Non. Contrairement à sa mère la reine, le duc d'York ne bénéficie pas de l'immunité diplomatique. Comme le détaille le Daily Mail, cette protection ne s'applique qu'aux plus proches membres de l'entourage d'Elizabeth II, dont le prince Andrew ne ferait pas partie, notamment depuis qu'il s'est retiré de la vie publique. Pour autant, le père des princesses Beatrice et Eugenie ne devrait pas être extradé vers les Etats-Unis, puisqu'il s'agit d'une affaire civile et non criminelle.

L'ex-mari de Sarah Ferguson semble malgré tout pouvoir compter sur le soutien de Buckingham. Un porte-parole du palais avait confirmé en juillet 2019 à Insider qu'il s'en tenait à une précédente déclaration remontant à 2015, concernant ces mêmes accusations : "Il est catégoriquement nié que le duc d'York ait eu une quelconque forme de contact ou de relation sexuelle avec Virginia Roberts. Toute affirmation contraire est fausse et sans fondement."

Bien que ceux du prince Andrew soient probablement les plus graves, ce n'est pas la première fois qu'un descendant de la reine Elizabeth a des démêlés judiciaires. Son frère le prince Charles, l'héritier au trône, a fait l'objet d'une plainte en 1978 après une altercation avec un étudiant américain lors d'une visite dans l'Ohio. L'affaire n'était pas allée bien loin, le procureur général des Etats-Unis ayant joué la carte de l'immunité puisqu'il s'agissait d'une visite officielle. En 2002, la princesse Anne a quant à elle été condamnée après qu'un de ses chiens a attaqué deux enfants. Elle était alors le premier membre senior de la famille royale britannique à être condamné pour une infraction pénale.