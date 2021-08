Princesse Eugenie : son mari surpris en bonne compagnie, Sarah Ferguson réagit

La princesse Eugenie doit-elle s'inquiéter de voir son mari s'éclater sur un yacht, entouré de jeunes femmes en bikini ? Pas du tout, c'était pour le travail ! De passage dans l'émission The One Show sur la BBC, le 2 août 2021, Sarah Ferguson a pris la défense de son gendre après la publication d'articles peu flatteurs remettant en doute son intégrité.

Le week-end dernier, le Daily Mail a publié des photos montrant Jack Brooksbank sur un bateau au large de Capri, profitant d'une virée en mer avec plusieurs jeunes femmes. En soulignant que son épouse la princesse Eugenie était restée en Angleterre avec leur petit garçon August (6 mois), le tabloïd a ainsi laissé entendre qu'il serait un mari et un père peu scrupuleux. De quoi indigner sa célèbre belle-mère Sarah Ferguson : "Jack, qui faisait la une, est un homme d'une telle intégrité", a-t-elle affirmé lors de son passage télévisé lundi soir. "C'est juste l'une de mes personnes préférées, en fait je l'appelle James Bond."

La duchesse d'York, et mère des princesses Eugenie et Beatrice, a expliqué que Jack Brooksbank était parti en Italie en sa qualité d'ambassadeur de la marque de tequila Casamigos. Il avait rendez-vous à Capri pour superviser le gala de l'Unicef organisé vendredi dernier et sponsorisé par la marque de boisson. Au passage, il s'est accordé une pause au large avec l'une des directrices de Casamigos, l'ancienne rédactrice du magazine Glamour Rachel Zalis, mais aussi les mannequins Maria Buccellati et Erica Pelosini. "Je pense qu'il est vraiment important que nous clarifions cela pour le bien de Jack (...). C'est un père formidable, un mari fabuleux", Sarah Fersugon a-t-elle ajouté.

Une jeune mamie ravie

En pleine tournée de promotion de son nouveau livre, intitulé Her Heart For a Compass, l'ex-épouse du décrié prince Andrew s'est également confiée sur son nouveau rôle de grand-mère, inauguré en février dernier avec la naissance d'August. "Je suis tellement chanceuse avec mes filles. Eugénie est une super maman, tout le monde dit que vous êtes si excité avec votre petit-fils et je dis non, je suis tellement fière de ma fille, c'est une super mère", a commenté la Britannique de 61 ans. "Et puis Beatrice est sur le point d'avoir son premier – et elle a déjà Wolfie [5 ans, le fils de son mari Edoardo Mapelli Mozzi, né d'une précédente union, NDRL], avec qui elle est vraiment bien." La princesse Beatrice (32 ans) attend son premier enfant pour l'automne prochain.