Heidi Klum éclipsée par sa fille Leni, sculpturale en robe décolletée... devant Flavio Briatore !

Samedi 31 juillet 2021, à Capri (Italie) tout le gratin people était présent pour assister au gala caritatif de Luisaviaroma pour l'Unicef. Une soirée qui avait pour but de collecter des fonds pour les différents programmes de la célèbre association qui aide les enfants dans le besoin à travers le monde. Et sur le red carpet, nombreuses ont été les stars à afficher leurs plus beaux looks, à l'image du top allemandHeidi Klum qui, pour l'occasion, était venue en famille ! Elle était en effet accompagnée de sa fille Leni Klum (17 ans), mais également de son mari Tom Kaulitz - chanteur du groupe de pop rock allemand Tokio Hotel - ainsi que de son beau-frère, Bill Kaulitz.

Léger bémol cependant pour le mannequin de 48 ans : son ex, l'homme d'affaires italien Flavio Briatore était lui aussi de la partie. En effet, le père de Leni Olumi Klum est venu accompagné de sa femme Elisabetta Gregoraci. Toutefois, cette apparition n'a semble-t-il pas empêché Heidi Klum de passer une excellente soirée, puisque le soir même, l'ex de Seal a partagé de nombreuses vidéos et joyeuses photos de cet évènement sur Instagram.

Pour rappel, Heidi Klum et Flavio Briatore ont été en couple au début des années 2000 : son compagnon surpris avec une autre femme, la top a rompu alors qu'elle était enceinte. Au moment de donner naissance à sa fille en 2004, la jolie blonde a heureusement pu compter sur le soutien de Seal. Leni a ensuite été officiellement adoptée par le chanteur quelques années plus tard. Le couple, aujourd'hui divorcé, partage également trois enfants : Henry, Johan et Lou (15, 14 et 11 ans).