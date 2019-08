Heidi Klum : Mariée spectaculaire à Capri, elle a dit oui à Tom Kaulitz

Heidi Klum est aux anges ! Ce samedi 3 août 2019, elle a épousé son compagnon, le musicien Tom Kaulitz, du groupe Tokio Hotel. Les quatre enfants du top model et le frère du marié, Bill Kaulitz, étaient présents.

Les doubles-mariages ont la cote auprès des stars. Comme Joe Jonas et Sophie Turner, qui s'étaient unis une première fois à Las Vegas avant de renouveler leurs voeux dans le sud de la France, Heidi Klum et Tom Kaulitz se sont encore dit "Je le veux", probablement en allemand ("Ja, ich will"), cinq mois après leur mariage secret.



Cette fois, Heidi et Tom se sont mariés en mer. L'heureux événement a eu lieu sur le yacht Christina O, au large de Capri, en Italie. Angélique en robe blanche spectaculaire, le top model de 46 ans s'est présenté devant l'autel, où son beau-frère, le chanteur et charmant prêtre de la cérémonie, Bill Kaulitz, attendait les nouveaux époux. Les quatre enfants d'Heidi, Leni, Henry, Johan et Lou (respectivement âgés de 14, 13, 12 et 9 ans et nés d'une précédente relation avec l'homme d'affaires milliardaire Flavio Briatore et de son précédent mariage avec Seal) étaient naturellement de la partie.

Vendredi 2 août 2019, Heidi, Tom et leurs proches ont lancé les festivités de leur mariage lors d'une réception. Pour le grand jour, les amoureux avaient vu les choses en grand, sur ce yacht décoré de roses blanches et roses.

Heidi Klum et Tom Kaulitz se sont rencontrés en février 2018 et s'étaient légalement mariés exactement un an plus tard.