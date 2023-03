Heidi Klum en robe super sexy et make-up de folie, Pink avec sa fille Willow en look princesse

Quand elle ne fait pas fureur à Halloween ou sur son Instagram, c'est sur les tapis rouge qu'on retrouve l'iconique Heidi Klum. A 49 ans, le mannequin fait toujours autant de ravage, cette fois-ci, la compagne de Tom Kaulitz s'est présentée dans une magnifique robe de designer bleu pailletée à épaule large signée Julien Macdonald. Côté make-up comme accessoires, le top modèle a opté pour un total look bleu électrique. Au niveau de sa coiffure quoi de mieux qu'un "wet hair look" pour compléter cette sublime tenue à la fois classe et osée. Après un tapis rouge enflammé, Heidi Klum a rejoint ses consoeurs people à l'intérieur du Dolby Theatre pour une cérémonie haute en couleur présentée par Lenny Kravitz.

Visiblement, l'ex-compagne de Seal n'est pas la seule à avoir sorti de son armoire une tenue de grand designer, la chanteuse Pink a, à son tour, fait sensation dans une tenue de la dernière collection printemps-été de Robert Wun. Toujours avec sa coiffure signature aux inspirations punk, la chanteuse de 43 ans a opté pour la tendance "layering" dans un look total blanc avec un blazer très échancré et une longue jupe plissée. Côté makeup l'interprète de Just Give me a reason a opté pour un soft glam histoire de ne pas détourner l'attention de ce look déjà très imposant.

Outre son look pour le moins... original, Pink n'est pas venue seule à la cérémonie ! En effet, c'est accompagnée de ses deux enfants, que la chanteuse et mère de famille s'est présentée aux "Iheartradio Music Awards" et ça ne nous rajeunit pas... Il y a quelques jours de cela, c'était la top modèle, Alessandra Ambrosio qui posait au côté de sa fille de 15 ans à la soirée Gucci à Sao Paulo, désormais, c'est au tour de Pink de venir accompagnée de ses magnifiques têtes blondes, Willow et Jameson, âgés de 11 et 6 ans. L'artiste n'est également pas repartie les mains vides puisque juste après sa performance, la chanteuse a reçu le prix de "icône de l'année". C'est avec émotion que l'artiste a souhaité remercier ses proches pour cette énième prix et consécration dans sa carrière.