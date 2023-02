Heidi Klum et son célèbre mari musicien : photos torrides pour leur anniversaire de mariage !

C'est sur son Instagram que Heidi Klum a partagé à ses dix millions d'abonnés, mercredi 22 février, des clichés torrides d'elle et de son mari, l'ancien membre du groupe Tokio Hotel, Tom Kaulitz. La reine d'Halloween et la star de la pop rock allemande fêtent déjà leur quatre ans de mariage ! Pour l'occasion, le couple a célébré en toute intimité leur noce de cire entre quatre murs et avec... très peu de vêtements.

La tendance est donc décidément aux photos de couple sexy en ce mois des amoureux. À titre d'exemple, le mannequin Emily Ratajkowski posait sensuellement au côté de son compagnon, l'humoriste Eric André à l'occasion de la Saint-Valentin le 14 février - bien que les deux seraient depuis séparés. Désormais, c'est au tour de Heidi Klum d'enflammer la toile en partageant des clichés pour le moins osés. Sur cette publication, on peut voir en premier lieu une vidéo de Heidi Klum qui embrasse langoureusement Tom Kaulitz. Mais également un selfie du couple s'embrassant en sous-vêtement face à un miroir submergé de ballons en forme de coeur.