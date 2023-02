Emily Ratajkowski complètement nue avec un célèbre humoriste... nouveau boyfriend 6 mois après le divorce ?

Et si les rumeurs étaient fondée ? Depuis quelques temps, les bruits de couloirs assurent qu'Emily Ratajkowski serait en couple avec l'humoriste américain Eric André. Ces deux-là sont, en tout cas, apparus côte à côte à plusieurs reprises ces derniers temps. Le mois dernier, ils avaient partagé une soirée romantique à New York, pendant plusieurs heures dans un restaurant japonais nommé Sakagura. Le 10 février 2023, il se promenaient ensemble dans West Village. Voilà qu'ils viennent de passer la Saint-Valentin au même endroit... et pas très habillés !

Emily Ratajkowski a défilé pour la collection de prêt à porter automne-hiver 2023-2024 de Tory Burch dans le cadre de la Fashion Week de New York le 13 février. Le lendemain, jour de la fête des amoureux, Eric André a, de son côté, publié deux photographies sur Instagram sur lesquelles il prend la pose complètement nu dans son canapé en velours, un verre de vin rouge à la main. Mais les yeux de lynx peuvent le constater : la beauté, connue depuis son intervention controversée dans le clip de Robin Thicke Blurred Lines, est elle aussi présente dans ces clichés, dans le plus simple appareil, dans le fond à gauche, et c'est même elle qui prend la photo à l'aide d'un miroir !