Emily Ratajkowski célibataire : Le top demande le divorce du père de son fils... trop infidèle ?

Sur Twitter, le sujet n'a pas fini de faire parler. Depuis quelques heures, c'est la séparation qui suscite le plus de questionnement. Ce vendredi 15 juillet 2022, Page Six a annoncé qu'Emily Ratajkowski allait demander le divorce. Mariée à Sebastian Bear-McClard depuis 2018, le célèbre top aurait été lassée des tromperies incessantes du producteur et comédien américain, père de leur fils Sly. Les internautes sont sous le choc, s'interrogeant sur comment est-ce possible de pouvoir tromper Emrata considérée comme un véritable sex symbol.

Selon une source proche du couple, les tromperies à répétitions de Sebastian Bear-McClard aurait eu finalement raison de leur romance. "Il l'a trompé. C'est un trompeur en série. C'est dégoûtant", a-t-on fait savoir au magazine américain, au sujet du réalisateur de 41 ans. Jusqu'ici ni l'un ni l'autre des protagonistes n'a souhaité régir à ces informations. Sur Instagram, jusqu'ici la jeune maman de 31 ans reste dans le silence et n'a rien publié. Contactés par le média, leurs avocats n'ont pas souhaité réagir non plus. Nos confrères du DailyMail précisent que si aucun document légal n'a encore été déposé au tribunal, l'époux d'Emily Ratajkowski a récemment été vu sans son alliance.

Une relation qui avait surpris

C'est une relation qui avait surpris. En février 2018, Emily Ratajkowski, qui a explosé au moment de sa participation au clip Blurred Lines, annonçait qu'elle allait se marier avec Sebastian Bear-McClard seulement quelques semaines après avoir officialisé leur idylle. Trois ans plus tard, le 8 mars 2021, le couple accueillait son premier enfant, prénommé Sylvester Apollo, et surnommé Sly par ses parents.