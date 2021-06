Emily Ratajkowski maman inconsciente ? Son bébé de 3 mois en mauvaise posture, les internautes choqués

Les internautes se sont quand même exprimés, en commentant une autre publication d'Emily Ratajkowski. "Est-ce que ton bébé va bien, maintenant ?", "Tiens bien ton enfant", "Tu te souviens quand t'as porté ton bébé comme un sac de pommes de terre", peut-on par exemple lire. Certains followers la soupçonnent même d'avoir utilisé son petit Sylvester comme accessoire pour attendrir les internautes. D'autres attribuent sa maladresse au fait qu'Emily souhaitait montrer son corps aminci et son bikini, de sa propre marque de vêtements, Inamorata.

Emily Ratajkowski avait annoncé la venue au monde de son fils le 11 mars 2021. "Sylvester Apollo Bear vient de naître. Sly est arrivé ce 8 mars 2021 pendant la matinée la plus surnaturelle, magnifique et remplie d'amour de ma vie", précisait la jolie brune révélée grâce à sa figuration dans le clip de la chanson Blurred Lines de Robin Thicke. Emily a ensuite publié des photos de son accouchement, prises par son mari Sebastian Bear-McClard.

Sylvester est le premier enfant d'Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard. Les jeunes parents sont en couple depuis la fin de l'année 2017 et se sont mariés dans la plus grande discrétion le 23 février 2018. "C'est resté secret pendant quatre heures !, expliquait Emily en confirmant leur union. Les mariages sont super, je veux faire la fête et célébrer l'amour et les relations, mais celui-là était uniquement pour nous et c'était très sympa. Nous nous connaissions depuis longtemps et il aime me dire en blaguant, 'les gens pensent qu'on s'est mariés rapidement mais tu m'as surveillé pendant deux ans'."