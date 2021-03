Emily Ratajkowski maman : elle dévoile le prénom de son fils, première photo avec bébé

Le papa n'est autre que Sebastian Bear-McClard, le mari de la belle Emily. Les amoureux se fréquentent depuis fin 2017 et se sont mariés le 23 février 2018, lors d'une union intime. En 2018, elle en disait plus sur ce grand bonheur : "C'est resté secret pendant quatre heures ! Les mariages sont super, je veux faire la fête et célébrer l'amour et les relations, mais celui-là était uniquement pour nous et c'était très sympa. Nous nous connaissions depuis longtemps et il aime me dire en blaguant, 'les gens pensent qu'on s'est mariés rapidement mais tu m'as surveillé pendant deux ans'. Je me suis toujours dit 'ok, je ne devrais pas voir ce mec seule' et l'étape d'après, je suis au tribunal en train de me marier."

Emily Ratajkowski avait annoncé sa grossesse en octobre 2020 en couverture du prestigieux magazine Vogue.

Toutes nos félicitations aux jeunes parents.