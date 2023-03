Emily Ratajkowski "pas étonnée" de voir son ex-mari accusé d'être un prédateur sexuel

"Je n'ai pas eu le courage de partir pendant très longtemps. J'étais vraiment, vraiment malheureuse et je pesais genre, 45 kilos, je venais juste d'accoucher, et j'étais très mince, car je n'allais pas bien. J'ai tout essayé. J'ai pris des antidépresseurs. Je me disais que quelque chose n'allait pas chez moi." Voici ce que confiait Emily Ratajkowski lors d'une interview pour le podcast Going Mental au sujet de sa relation avec Sebastian Bear-McClard. Si pour le moment, les causes de leur séparation n'ont pas été confirmées par le top modèle, les récentes accusations à l'encontre de son mari peuvent être l'une des raisons de leur rupture.

Le mercredi 29 mars, le magazine Variety dévoilait des révélations déconcertantes concernant le producteur de Uncut Gems et ex-mari d'Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard.

Des méthodes de manipulations glaçantes

Alors âgé de 29 ans à l'époque, l'acteur est accusé d'avoir eu des rapports sexuels en 2016 avec une jeune actrice de 17 ans à qui il aurait promis une grande carrière. Leur relation décrite comme consentie aurait duré deux ans. Si l'âge du consentement est estimé à 17 ans aux Etats-Unis, le réalisateur fait tout de même l'objet de nombreuses autres accusations pour comportement sexuels inappropriés auprès de jeunes actrices en devenir. Selon d'autres témoignages, l'ex-mari de Emily Ratajkowski était connu pour être un "véritable prédateur sexuel" sur ses productions et s'attaquait très souvent à de jeunes femmes.

En 2018, alors marié à Emily Ratajkowski, une autre jeune femme âgée de 18 ans au moment des faits accuse le réalisateur de viol mais également d'harcèlement physique et morale :"Nous avons commencé à nous embrasser. Les choses ont d'un coup pris une autre tournure, et sans demander ma permission, Sebastian m'a pénétrée sans utiliser de préservatif". Selon sa déclaration, cette dernière explique que le réalisateur aurait commencé à la suivre via une application sur son téléphone.

Cette même jeune femme a également ajouté que le producteur aurait envoyé des messages désobligeants à une jeune femme âgée de 15 ans qui avait assisté à un tournage quelques jours plus tôt. Face à ces accusations, le producteur a été renvoyé de la production.

Selon l'ensemble des déclarations, les méthodes de Sebastian Bear-McClard pour attirer ces jeunes femmes étaient de leur promettre une grande carrière et des contacts dans l'industrie du cinéma avant d'abuser d'elles. Au total, c'est une douzaine de témoignages recensés par le magazine Variety.

Du côté de son ex-femme, celle qui avait été aperçue proche de Harry Styles le week-end dernier n'a pas souhaité s'exprimer sur la situation, cependant, les proches du mannequins ont expliqué ne pas être étonnés par ces récentes révélations.