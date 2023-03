Harry Styles embrassant goulument un célèbre mannequin, la page est bien tournée avec Olivia Wilde

En pleine tournée mondiale, Harry Styles trouve tout de même le temps pour décompresser visiblement.

Quelques semaines plus tôt, c'était à bord d'un bateau que le chanteur de 29 ans se reposait entre deux concerts en Australie, désormais c'est en compagnie du mannequin Emily Ratajkowski, que l'ex-compagnon de Olivia Wilde se lâche après un show haut en couleur dans la capitale japonaise. En effet, les deux stars internationales ont été aperçues dans les sombres ruelles de Tokyo, samedi 25 mars au soir, en train de s'échanger de longs baisers passionnés dans des tenues très casual, appuyées contre un véhicule gris. Vêtue d'une veste The North Face rose et noire pour elle et d'un ensemble noir pour lui, le couple ne semble visiblement pas être à leur premier rencard.

Il y a quelques semaines de cela, c'était à Los Angeles que Emily Ratajkowski avait été aperçue au concert de l'ancien membre des One Direction, accompagnée de son fils Sylvester Apollo Bear (2 ans), né d'une précédente relation avec le producteur Sebastian Bear-McClard. Cette fois-ci c'est sans ses enfants que la star de Cruise a rejoint l'interprète de As It was à l'autre bout du monde à l'occasion du Love On Tour.