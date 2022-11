Harry Styles et Olivia Wilde séparés ? Des révélations sur leurs difficultés fuitent...

Entre Harry Styles et Olivia Wilde , c'est une histoire d'amour qui dure depuis bientôt deux ans. L'actrice de 38 ans et le chanteur de 28 ans ont officialisé leur relation en janvier 2021. À l'époque, Olivia Wilde venait de se séparer de l'acteur Jason Sudeikis avec lequel elle était en couple depuis novembre 2011. Ils ont eu deux enfants dont un garçon, Otis, né le 20 avril 2014 et une fille, Daisy, née le 11 octobre 2016.

Mais selon de nombreuses sources américaines dont Daily Mail, People ou Page Six, Harry Styles et Olivia Wilde auraient mis un terme à leur relation. Une décision qu'ils auraient prise "d'un commun accord" tout en restant "des amis très proches". "C'était une décision très amicale, sans dispute, a déclaré une source proche du couple au magazine People. Il [Harry] est toujours en tournée et va maintenant à l'étranger. Elle [Olivia] se concentre sur ses enfants et son travail à Los Angeles. Leurs vies sont très éloignées maintenant. Ils ont des priorités différentes qui les séparent (...) Ils ont passé de bons moments ensemble, mais les moments compliqués n'ont pas manqué. Notamment en raison de la pression médiatique qui a toujours accompagné leur relation." C'est sur le tournage du film Don't Worry Darling (sorti en 2022) qu'Olivia Wilde et Harry Styles se sont rencontrés en octobre 2020. Ils incarnent respectivement les rôles de Bunny et de Jack Chambers.

Je n'ai jamais quitté Jason pour Harry

Pour Olivia Wilde, cette séparation avec l'ex-membre des One Direction intervient pile deux ans après sa séparation avec le père de ses deux enfants. L'actrice s'était même justifiée chez nos confrères de Vanity Fair en septembre dernier : "Je n'ai jamais quitté Jason pour Harry, avait-elle vivement répliqué. Nous avions mis un terme à notre relation bien avant que je ne fasse la rencontre de Harry (...) Malheureusement, ma relation avec Jason a été mise à rude épreuve et nous avons officialisé notre séparation au début de l'épidémie [de Covid-19] (...) Quand la cohabitation n'était plus possible et n'avait plus rien de bon pour les enfants, on s'est dit qu'il n'était plus responsable de rester amis et de vivre séparément."