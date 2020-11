Olivia Wilde et Jason Sudeikis : Rupture après 9 ans d'amour et 2 enfants

La malédiction d'Hollywood vient de frapper un nouveau couple. Le magazine américain People annonce en effet la triste nouvelle ce samedi 14 novembre. Les acteurs Olivia Wilde et Jason Sudeikis se séparent après 9 ans d'amour. D'après nos confrères, la séparation date du début de l'année (2020) et le couple fait tout pour rester le plus courtois possible, principalement pour leurs deux enfants, Otis Alexander (6 ans) et Daisy (4 ans).

La belle brune de 36 ans et le comédien de 45 ans se fréquentaient depuis l'année 2011 - ils avaient fait connaissance lors d'une fête de fin de tournage de la mythique émission Saturday Night Live - et s'étaient fiancés peu après le début de leur histoire, en 2012. Mais huit années après l'annonce des fiançailles, leur mariage n'en finissait plus d'être repoussé...

Avant de sortir avec la star du SNL, Olivia Wilde était mariée une première fois avec le prince italien Tao Ruspoli. Une histoire dont elle ne garde pas que des bons souvenirs, surtout sexuellement parlant. Elle se confiait à ce sujet à Glamour en 2012 : "Vous pouvez mentir à vos proches pendant le repas de Noël en leur disant que tout va bien. Mais vous ne pouvez pas mentir à votre vagin. Parfois, votre vagin meurt et alors vous savez qu'il est temps de partir. Il n'y a pas de bonne raison qui justifie le sacrifice de votre féminité pour une sorte de sentiment étrange de responsabilité. Les hommes ne sont pas les seuls à être autorisés à penser avec leurs organes génitaux".

A l'inverse, elle ne semblait pas avoir de problème avec Jason dans l'intimité. Dans la même interview elle confiait que le couple "faisait l'amour comme des marathoniens kényans". Voilà qui explique sans doute la naissance de leur fils Otis peu de temps après...

Côté pro tout roule pour Olivia Wilde, en 2019 (quand les films pouvaient encore se faire...) elle était à l'affiche du dernier film de Clint Eastwood, Le Cas Richard Jewell et avait également réalisé son premier film, Booksmart, disponible en France sur pour Netflix,