Olivia Wilde en soutien-gorge apparent : look sexy pour retrouver son chéri Harry Styles à la Mostra de Venise

Pour son retour en tant que réalisatrice après Booksmart, Olivia Wilde a choisi le long-métrage Don't Worry Darling. Présenté à la 79e Mostra de Venise, la star est aux anges et a choisi de miser sur le vert émeraude pour faire ressortir ses yeux. Un tailleur à jupe longue signé Chanel qui va à ravir à l'artiste new-yorkaise. Sa particularité ? Lorsqu'elle laissait les boutons de sa veste ouverts, la star dévoilait un soutien-gorge noir. Un look chic et osé.

Lors du photocall, elle a pu poser avec grand plaisir au côté d'une partie des acteurs de son films, Chris Pine dont le look capillaire risque de ne pas faire l'unanimité, Gemma Chan et bien sûr Harry Styles. Toujours très attentif à son look, le chanteur et acteur a choisi un style signé Gucci. L'ex-One Direction a pris soin de poser à l'opposée de la cinéaste, ne voulant pas être trop près de celle qui partage également son coeur depuis janvier 2021...

Derrière l'euphorie du photocall de ce 5 septembre 2022, se cachent toutefois de nombreuses tensions liées au film Don't Worry Darling. En effet, la réalisatrice Olivia Wilde a mis un veto durant la conférence de presse sur les questions qui concernent Shia LaBeouf. L'acteur controversé a fait un temps partie de la distribution, avant d'en être écarté, ou d'en être parti de son plein gré - chacun a sa version. Ainsi, lorsqu'un journaliste a voulu en savoir plus sur cette mésentente entre les deux comédiens, la personne en charge de la modération des entretiens a tout simplement décidé de le stopper en précisant que la réponse se trouvait déjà sur Internet.

L'ex-collègue du Dr. House affirme avoir congédié l'acteur dans une interview pour Variety car elle estimait qu'il ne contribuait pas à une atmosphère très constructive au sein de l'équipe. Une thèse contredite par le comédien qui affirme être parti car il n'avait pas assez de temps pour répéter. Le compagnon de Mia Goth a souligné également des différents avec l'actrice principale Florence Pugh. Cette dernière a décidé de ne pas participer à la promotion du film, des rumeurs de tensions avec la réalisatrice seraient en cause...