Virginie Efira, renversante, pose avec la fille d'un célèbre chanteur à la Mostra de Venise

Qui peut résister à Virginie Efira ? La Mostra de Venise est sous le charme de la talentueuse comédienne belge venue défendre le nouveau long métrage de la cinéaste Rebecca Zlotowksi, dans lequel elle partage la vedette avec Roschdy Zem. Ce dernier a également posé lors du photocall avec sa partenaire et l'équipe du film qui est en sélection officielle du festival présidé cette année par Julianne Moore. Parmi ses collègues, on notera la présence de Yamée Couture, comédienne et chanteuse qui n'est autre que la fille de CharlÉlie Couture. Elle fait partie d'une famille d'artistes puisque qu'elle est la soeur de la réalisatrice Shaan Couture et la nièce de Tom Novembre.

Décontractée et chic avec un short beige, top noir et un sac à main Saint-Laurent, élégante et divine en petite robe noire lors du photocall et ultraglamour en robe longue en velours rouge carmin, Virginie Efira n'a cessé de briller durant la journée du 4 septembre dans le cadre de la 79e Mostra de Venise. Aussi adorée pour ses qualités de comédienne que son charisme éclatant, la Belge a fait sensation devant les festivaliers avec ses pairs comme l'adorable Callie Ferreira qui joue l'enfant d'une autre.

Les Enfants des autres lui permet de se glisser dans la peau de Rachel, une quadragénaire et enseignante bien dans ses baskets. Lorsqu'elle rencontre Ali, c'est l'amour fou et elle se prend également d'affection pour la fille de ce dernier. Très proche de la fillette, elle voit son histoire vaciller quand elle cherche à trouver sa place de belle-mère car "aimer les enfants des autres, c'est un risque à prendre..." Maman d'une fille prénommée Ali (9 ans) née de sa relation avec Mabrouk El Mechri, la compagne de Niels Schneider s'est glissée à merveille dans son personnage né des réflexions de Rebecca Zlotwoski.

La réalisatrice d'Une fille facile et Planetarium conte les doutes existentiels d'une femme de son temps et face au temps. Mais la source de son projet était bien différente à la base. Elle s'était à l'origine attelée à l'adaptation d'un roman de Romain Gary, Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable, consacré à l'impuissance d'un homme à l'aube de ses soixante ans. Roschdy Zem devait en tenir le rôle principal. Mais la réalisatrice et scénariste s'est retrouvée en difficulté : "Non pas que je n'arrivais pas à me projeter dans cet homme qui n'arrivait plus à bander ou craignait de ne plus... Mais peut-être parce que je m'y projetais trop. Et progressivement m'est apparue ma propre impuissance, celle d'une femme de 40 ans sans enfants qui en désire un et élève en partie ceux d'un autre, ceux d'une autre."