Zahia Dehar : Sa baignade nue et torride dans "Une fille facile"

Le Roi Lion revisité, Once Upon A Time... In Hollywood et sa distribution de rêve, Mon Frère avec MHD... Cet été, les amoureux de cinéma se régalent ! Ils assisteront bientôt aux grands débuts de Zahia Dehar. L'ancienne escort girl et nouvelle actrice est mise en scène dans Une fille facile, un film à la bande-annonce prometteuse !

Une fille facile raconte l'histoire de Naïma (jouée par Mina Farid), une ado cannoise de 16 ans qui va vivre un été mémorable. Elle suivra les pas de sa cousine Sofia, une jeune femme au style de vie dangereusement séduisant et étrangement similaire à celui mené par son interprète Zahia Dehar. Naïma et Sofia apparaissent dans la bande-annonce du film réalisé par Rebecca Zlotowski. L'extrait inclut une scène de Sofia, topless en pleine baignade.

Au mois de juin, Zahia Dehar avait publié sur Instagram plusieurs images des coulisses du tournage. La bombe de 27 ans et cover star du magazine Septième Obsession a ainsi régalé ses près de 150 000 abonnés.