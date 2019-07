Rayane Bensetti : Ce passage du "Roi Lion" qui lui rappelle son père décédé

Depuis le 17 juillet 2019, Rayane Bensetti est à l'affiche du nouveau film Le Roi Lion dans lequel il prête sa voix au personnage de Simba. Le temps d'une session questions-réponses avec ses fans en Story Instagram, ce 22 juillet, le comédien de 26 ans est revenu sur son travail de doublage. Un passage en studio pour le moins émouvant.

A la question de savoir s'il a pleuré durant le doublage, le complice de Denitsa Ikonomova a répondu : "Oui... Dur moment quand Simba dit, "Je suis Simba, fils de Mufasa...", s'est-il souvenu. J'entendais, "Je suis Rayane, fils de Bachir"." Un moment d'autant plus éprouvant que Rayane Bensetti fait encore le deuil de son père, décédé en février 2018. Il souffrait d'une sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de maladie de Charcot. Depuis sa disparition, le comédien lui a rendu plusieurs hommages sur les réseaux sociaux.

En plus de cette réplique émouvante, Rayane Bensetti a confié à Purepeople.com qu'il aimait tout particulièrement le passage où Simba répond à son oncle : "Scar, je ne vais pas te tuer. Pars, pars très loin. Et ne reviens jamais." Sur le tapis rouge de l'avant-première parisienne du 11 juillet dernier, il nous a raconté le jour où il a appris qu'il avait été choisi pour interpréter le personnage culte de Disney : "Dans un premier temps, on ne comprend pas. C'est ce qui m'est arrivé. Dans un second temps, on crie. Puis on n'a pas de mots, donc on tape dans le mur. Et j'ai pleuré dans un quatrième temps. Et dans un cinquième temps, je suis allé acheter une bouteille de champagne juste pour l'éclater en Américain. Sans la boire, juste en bam !"

Le Roi Lion, au cinéma à partir du 17 juillet 2019.