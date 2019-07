Once Upon a Time... L'avant-première : Margot Robbie divine entre Brad et Leo

Après sa présentation au Festival de Cannes, Once Upon a Time... in Hollywood, le probable dernier film de Quentin Tarantino, débarque enfin sur les écrans. Dès vendredi 26 juillet 2019 aux États-Unis avant une sortie française le 14 août. Lundi 22 juillet 2019, le film, que le réalisateur décrit comme une lettre d'amour au cinéma a bénéficié d'une grande avant-première sur Hollywood Boulevard au TLC Chinese Theatre, l'une des salles les emblématiques de la ville.

Toutes les stars du film étaient présentes, à commencer par son incroyable trio de tête : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et l'incroyable Margot Robbie, sublime en Chanel, dans le rôle délicat de Sharon Tate, l'actrice massacrée avec ses amis par les adeptes de Charles Manson le 9 août 1969. À l'époque, Tate était une actrice en pleine ascension et elle attendait son premier enfant avec le réalisateur Roman Polanski. Dans One Upon a Time..., la famille Manson rôde, tandis qu'un acteur de télévision vieillissant (DiCaprio) et sa doublure cascade (Pitt) naviguent dans un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus.

Une avant-première quatre étoiles

À leur côté sur grand écran et sur le tapis rouge, les acteurs et actrices Timothy Olyphant (vu dans la série Netflix Santa Clarita Diet), Margaret Qualley (The Leftovers, sublime série HBO), Rebecca Gayheart, Sydney Sweeney (actuellement dans la géniale série Euphoria, toujours sur HBO), Maya Hawke (fille d'Uma Thurman, muse de Tarantino, vue récemment dans la saison 3 de Stranger Things), mais aussi les moins connues Julia Butters et Breanna Wing. Toujours au casting du film, l'actrice Rumer Willis est venue avec ses soeurs Tallulah et Scout. Dans le film, elle incarne l'actrice anglaise Joanna Pettet. Enfin, Tarantino a pu compter sur la présence d'Austin Butler qui incarne Charles Tex Watson, l'un des plus tragiquement célèbres membres de la Manson Family. À noter que Butler vient de décrocher le rôle d'Elvis Presley dans le biopic que prépare Baz Luhrmann et qu'il était accompagné de sa petite amie Vanessa Hudgens.

Pour cette avant-première, de nombreuses stars ont fait le déplacement, à commencer par Toher Grace, Adriana Lima et Zoe Bell, cascadeuse que Tarantino a mise devant la caméra de son Boulevard de la mort, mais aussi les couples Sofia Vergara et Joe Manganiello ou Elsa Pataky et Chris Hemsworth. Le rappeur Travis Scott, compagnon de Kylie Jenner, était là, tandis que Quentin Tarantino semblait absolument ravi de la présence de Snoop Dogg avec lequel il a pris longuement la pose. C'est lors de cette avant-première que Britney Spears et son compagnon Sam Asghari ont choisi d'effectuer leur première apparition sur tapis rouge.