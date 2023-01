Margot Robbie incendiaire avec un dos nu interminable, Brad Pitt au summum de l'élégance pour Babylon

C'est l'un des plus grands évènements, côté septième art, de ce début d'année. Le prodige Damien Chazelle, à l'origine des films Whiplash en 2014 ou La La Land en 2017, présente son prochain film, Babylon, qui sortira en France le 18 janvier 2023. Bien entendu, avant que le public ne puisse découvrir ce long-métrage, les équipes qui ont travaillé dessus le présentent dans différentes villes du monde entier. Le samedi 14 janvier, Brad Pitt nous fera l'honneur de sa présence, en France, au Grand Rex de Paris. Quelques heures auparavant, le comédien s'est rendu en Angleterre, dans la ville capitale, Londres.

Margot Robbie en Unboxing Valentino

Bien entendu, Brad Pitt n'était pas le seul à prendre l'avion, pendant des heures, pour fouler les terres du Royaume-Uni. Le soir de l'avant-première du film Babylon, les spectateurs ont pu retrouver l'ancien époux d'Angelina Jolie, bien sûr, dans un élégant costume à carreaux de type tweed. Etaient également présents certaines de ses co-stars, dont Diego Calva, Jovan Adepo... mais surtout la sublime Margot Robbie. Pour cette grande occasion, la comédienne de 32 ans portait une incroyable robe rouge, issue de la collection Unboxing Valentino​, aux allures de toge flamboyante sur le devant, laissant apparaître son incroyable dos nu à l'arrière. Somptueuse apparition.

De quoi parle le film Babylon, de Damien Chazelle ?

Le film Babylon de Damien Chazelle risque de faire grand bruit, et risque également de cumuler un nombre très impressionnant d'entrées dès sa sortie au cinéma. Le long-métrage dramatique et historique, qui sera diffusé dès le 18 janvier 2023, dépeint le Los Angeles des années 1920. Durant 3h09, plusieurs récits s'y entremêlent, suivant l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. Rendez-vous très prochainement en salles obscures pour assister au spectacle... avec, ou sans Brad Pitt à vos côtés pour vous tenir la main.