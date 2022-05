Virginie Efira n'a jamais habité avec le père de sa fille : "Tant qu'il y a la confiance..."

On imagine plus Virginie Efira sans son compagnon Niels Schneider. C'est certainement dans ses bras que la comédienne va célébrer son anniversaire, ce jeudi 5 mai 2022, et à son côté qu'elle va souffler ses 44 bougies. Mais comme tout le monde, l'héroïne belge a un passé, et de ces quelques années qui ont précédé, elle garde le plus beau des souvenirs : sa petite fille, prénommée Ali, née le 24 mai 2013 à Paris.

J'aime l'idée d'être profondément ensemble, mais moins celle d'un amour sécuritaire

Bien sûr, chaque histoire d'amour est différente. Si elle a passé son confinement avec Niels Schneider et qu'elle vit - certainement - avec lui, on ne peut pas en dire autant de l'idylle qu'elle a partagé avec le réalisateur Mabrouk El Mechri. Au bout d'un an de relation, les tourtereaux avaient effectivement décidé de ne plus occuper le même appartement. "Je ne vis pas avec le père de ma fille, même si nous sommes tout à fait en couple, expliquait-elle au magazine ELLE. Ce qui peut parfois choquer les gens. J'aime l'idée d'être profondément ensemble, mais moins celle d'un amour sécuritaire. Il faut accepter qu'il y ait du mouvement à l'intérieur d'un couple. Tant qu'il y a la confiance."

Virginie Efira et Niels Schneider se sont rencontrés en 2018 sur le tournage du film Un amour impossible, dans lequel ils tombaient sous le charme l'un de l'autre. La réalité a fini par rejoindre la fiction et c'est avec bonheur que les deux comédiens s'affichent, quand l'occasion se présente, sur le tapis rouge. "Sa manière de me regarder et de regarder les femmes me plaît terriblement. Ce qui le touche ne sera jamais stéréotypé, toujours particulier, affirmait-elle au journal Libération. Tous les hommes ne sont pas en quête d'une femme qui pourrait rassurer leur virilité, heureusement ! Être regardée par lui est probablement ce qui me fait aller bien." Difficile de savoir si ces deux-là finiront par passer par la case mariage. Virginie Efira a déjà tenté l'aventure avec Patrick Ridremont en 2002 et elle avait eu droit aux papiers du divorce... sur le plateau de l'émission Panique dans l'oreillette, face à un public hilare...