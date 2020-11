Virginie Efira a divorcé à la télé, de son mari Patrick Ridremont

Virginie Efira et Patrick Ridremont ont été mariés de 2002 à 2009, année durant laquelle le couple d'acteurs a divorcé... en direct à la télé. Du jamais vu !

Séparés depuis quatre ans de son mari, Virginie Efira avait eu la surprise de le voir sceller officiellement la fin de leur mariage sur le plateau de l'émission Panique dans l'oreillette, présentée à l'époque par Frédéric Lopez. C'était en février 2009.

Frédéric Lopez s'était alors étonné que Virginie Efira et Patrick Ridremont soient restés en aussi bons termes après leur séparation. "Je voulais d'ailleurs faire une demande officielle", avait alors lancé Patrick Ridremont, "de divorce", avait complété sa presque future femme. Et c'est alors que les fameux papiers avaient été apportés, provoquant l'hilarité de Bruno Solo, également invité de Panique dans l'oreillette. "Domenech a fait une demande de mariage, moi je te fais une demande officielle de divorce, avait alors ajouté Patrick Ridremont, tendant les papiers à Virginie Efira. Parce que ça devient très difficile pour moi d'expliquer à chaque fois que je suis marié." Les deux acteurs avaient ensuite été au bout de la démarche en scellant leur divorce, sous les yeux de Bruno Solo et Frédéric Lopez mais aussi des milliers de téléspectateurs. Virginie Efira et Patrick Ridremont avaient tenté de divorcer par le passé mais découragés par les files d'attente, ils avaient finalement renoncé. Le duo avait été jusqu'à rencontrer un notaire qui avait jugé judicieux de préciser à Patrick Ridremont que ses trois enfants restaient les siens.

Je me suis mariée à 22 an, une catastrophe pour mon père

Aujourd'hui en couple avec Niels Schneider, et ce depuis plusieurs années, Virginie Efira s'était confiée sur sa relation avec son premier mari en 2018, lors d'une interview accordée à GQ. "Je m'étais mariée assez jeune, avec quelqu'un qui avait dix ans de plus que moi, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Je ne remettais pas forcément en question l'idée de comment une vie doit se dérouler. Je n'ai pas fait d'enfants tout de suite, mais je me suis occupée d'enfants qui n'étaient pas les miens, c'était assez archétypal, quoi", avait expliqué l'actrice belge tant appréciée des Français. "A 22 ans, je me suis mariée. Une catastrophe pour mon père : il m'a toujours dit qu'il ne fallait pas dépendre des hommes", avait-elle également déclaré cette même année au cours d'un entretien avec Le Journal du dimanche.