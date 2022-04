Virginie Efira en couple : rares confidences sur son compagnon Niels Schneider

Ce n'est plus un secret pour personne. Virginie Efira et Niels Schneider sont en couple depuis 2018. L'amour, malgré leurs dix ans d'écart, est toujours au rendez-vous. Le charme de l'acteur agit toujours sur la comédienne. Dans le Madame Figaro de ce vendredi 1er avril, la Belge de 44 ans a indiqué qu'il était même l'un de ses secrets de beauté, à laquelle le magazine consacre son numéro : "Sa manière de me regarder et de regarder les femmes me plaît terriblement. Ce qui le touche ne sera jamais stéréotypé, toujours particulier, admet-elle. Tous les hommes ne sont pas en quête d'une femme qui pourrait rassurer leur virilité, heureusement ! Être regardée par lui est probablement ce qui me fait aller bien." Un joli clin d'oeil qui vient couronner quatre ans d'amour entre les deux stars de cinéma.

Virginie Efira et Niels Schneider se sont rencontrés, comme beaucoup de couples du 7ème art, sur un plateau de tournage. Celui d'Un amour impossible de Catherine Corsini. Ils jouaient des amants, Philippe et Rachel, que tout opposait. La réalité a fini par rejoindre la fiction : "C'est très bizarre de tomber amoureux quand on joue la perversion et l'inceste" révélait-elle à Libération en 2020. Le couple a trouvé la bonne combine pour faire perdurer son histoire : "Nous partageons nos expériences mais nous n'attendons pas l'autorisation de l'un ou l'autre pour nous lancer dans des projets. Et quand nous partons en tournage chacun de notre côté, nous nous arrangeons pour ne pas laisser passer trop de temps sans nous voir. [...] Nous vivons une belle histoire qui ne souffre pas du quotidien en commun, qui ne s'étiole pas" continuait-elle dans Paris Match.

Quid d'un bébé ou d'un mariage pour les tourtereaux ? Virginie Efira et Niels Schneider n'ont jamais abordé le sujet publiquement. Si l'acteur ne s'est jamais fait passer la bague au doigt ou connu la paternité, la comédienne a déjà vécu ses expériences. Mariée au producteur Patrick Ridremont, elle s'est ensuite fiancée à Mabrouk El Mechri, père de sa fille Ali, avant que les parents ne se séparent. Désormais heureuse et épanouie dans les bras de Niels Schneider, Virginie Efira semble nager dans Le Grand Bain de l'amour.