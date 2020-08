Virginie Efira, sa vie de famille avec Niels Schneider et Ali: rares confidences

La rentrée se veut bien remplie pour Virginie Efira, à l'affiche de deux films : Police, au cinéma le 2 septembre prochain, puis Adieu les cons, qui sortira le 21 octobre 2020. Une actualité chargée que la comédienne a évoqué lors d'une nouvelle interview accordée au Journal du dimanche de ce 30 août. Un entretien durant lequel l'actrice franco-belge de 43 ans est également revenue sur son confinement parisien.

Virginie Efira a pu finir le tournage d'un film juste avant le début du confinement, entamé en mars en France : l'adaptation du roman En attendant Bojangles par Régis Roinsard. La star a ensuite regagné son appartement parisien avec sa fille Ali (7 ans) bien sûr, mais aussi son compagnon, le comédien Niels Schneider : "La nature et le mouvement m'ont manqué mais, quitte à être enfermée, je préférais être avec ceux qui me sont le plus proches, ma fille et mon ami, a-t-elle confié. Pour le couple, c'était un bon test et j'ai l'impression que, de notre côté, on ne s'est pas trop mal débrouillés..." Virginie Efira est en couple avec l'acteur de 33 ans depuis leur rencontre sur le tournage du film Un amour impossible en 2018.

Pour sa fille Ali, Virginie Efira a elle aussi joué les maîtresses d'école à la maison, non sans difficulté : "Comme tout le monde, je suis passée par tous les états : l'enivrement de la répétition, la découverte que je n'ai pas les compétences ou la patience pour être enseignante." L'actrice est aujourd'hui de retour à sa carrière : samedi, elle a fait une arrivée remarquée au Festival du film Francophone d'Angoulême 2020, aux côtés de ses camarades du film Adieu les cons, Nicolas Mariè et Albert Dupontel. Un tout premier festival de cinéma post-confinement qu'elle partage avec son compagnon Niels Schneider, quant à lui venu présenter le film Les choses qu'on dit les choses qu'on fait, qui sortira au cinéma le 16 septembre prochain.