Virginie Efira : Agacée par une question sur sa différence d'âge avec son homme

C'est à Juan-les-pins (Côte d'Azur) qu'un journaliste de Elle a pu rencontrer Virginie Efira, alors en plein tournage du film En attendant Bojangles, une comédie dont elle partage l'affiche avec Romain Duris. Dans les colonnes du féminin, dans l'édition du vendredi 20 mars 2020, la comédienne de 42 ans revient sur les clichés qu'elle entend trop depuis qu'elle est en couple avec Niels Scheneider, de dix ans son cadet.

En questionnant Virginie Efira sur cette différence d'âge, le journaliste sent bien "le rouge qui [lui] monte aux joues". "Tu as raison de rougir, répond l'actrice. Parce que je remarque que c'est une question qu'on ne pose jamais à Niels... On ne la pose qu'aux femmes, jamais à un mec qui a dix ans de plus que sa compagne."

L'occasion pour Virginie Efira de raconter l'histoire de son premier mariage, avec le comédien belge Patrick Ridremont, de dix ans son aîné. "A 22 ans, je me suis mariée avec quelqu'un qui avait dix ans de plus que moi, et jamais, jamais, on ne me parlait de cette différence d'âge !", poursuit l'actrice d'Un homme à la hauteur.

"Et puis en fait, quand tu vis une histoire, tu ne te poses pas cette question. L'amour te tombe dessus et ne dit pas : "Ça, c'est très moderne, il faut qu'on soit moderne ! Cette idée de donner l'exemple ou de correspondre à une modernité, ça n'existe que quand tu me poses la question. Et puis, je ne suis pas centenaire, t'es gentil...", s'emballe Virginie Efira.

Mariée à Patrick Ridremont en 2002, elle divorce trois ans plus tard. Avec le réalisateur Mabrouk El Mechri, ils accueillent le 24 mai 2013 une petite fille prénommée Ali. Malgré des fiançailles, ils se séparent un an après la naissance. Depuis 2018, elle partage la vie de l'acteur Niels Schneider, rencontré sur le tournage du film Un amour impossible.

