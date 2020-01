Niels Schneider : "Paniqué", il raconte son coup de foudre pour Virginie Efira

La réalité a dépassé la fiction. Après avoir interprété en 2013 le rôle d'une femme qui vit une histoire romantique avec un homme plus jeune, Virginie Efira a trouvé l'amour dans les bras de Niels Schneider, plus jeune qu'elle de dix ans. Invité dans l'émission Je t'aime etc le 28 janvier 2020, l'acteur de 32 ans révèle avoir eu un véritable coup de foudre pour Virginie lorsqu'ils tournaient ensemble dans le film Un amour impossible en 2018. L'acteur du film Diamant Noir explique qu'il a su dès le départ qu'il était prédestiné à rencontrer Virginie. Il raconte :"J'avais la certitude qu'on allait vivre une histoire..."

10 ans d'écart

Mais très timide face à l'actrice de 42 ans, Niels était comme tétanisé lorsqu'il se retrouvait avec celle qui faisait déjà battre son coeur. "Il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur. Et il y a un décalage avec ce qui se passe réellement. J'étais persuadé qu'on allait avoir une histoire et en même temps, dès que j'étais à côté d'elle, c'était la PA-NI-QUE" révèle-t'il sur le plateau de France 2. Très surpris par toutes ces émotions, Niels restait muet et même froid lorsque Virginie était proche de lui à tel point qu'il révèle que "toute l'équipe pensait qu'on se détestait".

Fou amoureux mais effrayé par ses sentiments et intimidé par la maman d'Ali (6 ans, née de son union avec Mabrouk El Mechri), Niels ne savait tout simplement pas où se mettre ni quoi dire en présence de l'actrice. "On ne se disait pas un mot. Quand on était trois par exemple et qu'il y avait une personne qui partait, je me disais 'Han nan, je vais me retrouver seul à côté d'elle'", explique-t-il.