Virginie Efira : Jolie déclaration d'amour à sa fille Ali, 6 ans

En couverture du numéro de décembre 2019, Virginie Efira est la star du dernier magazine Vogue. Tout en prenant la pose dans des tenues de créateur dans les pages intérieures, la comédienne franco-belge s'est confiée sur son rôle de mère avec sa fille Ali, 6 ans, née de sa relation avec le réalisateur Mabrouk El Mechri.

Ali m'accompagne partout

"Avant d'être mère, je courais partout avec la trouille de louper quelque chose d'essentiel de ma vie et grâce à elle, je sais aujourd'hui que c'est le meilleur moyen de passer à côté de tout. Par son existence, elle m'oblige à être pleinement à l'endroit où on se trouve. Ça change tout", a-t-elle d'abord expliqué à nos confrères. A 42 ans, Virginie Efira mène sa carrière au cinéma avec sa fille à son côté : "Ali m'accompagne partout. Elle a une faculté d'adaptation assez spectaculaire. Et comme elle est encore petite, je n'ai pas le sentiment de l'arracher à sa propre vie."

Tout a changé avec Niels

Depuis leur rencontre sur le tournage du film Un amour impossible en 2018, Virginie Efira est en couple avec le comédien Niels Schneider, 32 ans. Si le duo s'est déjà donné la réplique à deux reprises sur grand écran, les amoureux se veulent plutôt discrets sur cette nouvelle idylle : "Je ne peux pas parler de lui. Comme pour ma fille. Tout ce qui serait dit, écrit serait en-deçà de ce qu'ils représentent pour moi et de ce que je peux ressentir. J'avais un rapport à l'amour contrarié, un mélange de grande croyance romantique et en même temps une incapacité à la dépendance que cela suppose forcément. Tout a changé avec lui." Une jolie déclaration qui touchera certainement le principal intéressé.