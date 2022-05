Virginie Efira et Niels Schneider : Leurs confidences cash sur leur coup de foudre... très spécial

Virginie Efira est la maîtresse de cérémonie de cette 75e édition du Festival de Cannes. Ce mardi 17 mai 2022, elle a donc la lourde tâche de présenter le jury, présidé par un élégant Vincent Lindon, ainsi que les 21 films en compétition officielle, parmi lesquels trois films français Stars at Noon de Claire Denis, Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi et Frère et Soeur d'Arnaud Desplechin. Pour fouler les marches de Cannes, Virginie Efira a-t-elle décidé d'emmener à ses côtés son compagnon Niels Schneider ? Le couple, ensemble depuis 2018, est né d'un coup de foudre assez spécial.

C'est dans les colonnes de Libération, en décembre dernier, que l'actrice belge de 45 ans acceptait de se livrer sur son couple avec Niels Schneider, 34 ans. Et d'évoquer leur coup de foudre "bizarre". "C'est très bizarre de tomber amoureux quand on joue la perversion et l'inceste", a ainsi commenté la maîtresse de cérémonie de ce 75e Festival de Cannes. Dans Un amour impossible, de Catherine Corsini, les deux acteurs interprètent des amants, Rachel et Philippe. Une petite fille nommée Chantal naîtra alors de leur liaison. Mais Philippe refuse de se marier avec Rachel qui ne fait pas partie de la même classe sociale que lui. Rachel doit alors élever seule sa fille jusqu'à son adolescence, durant laquelle cette dernière sera abusée sexuellement par son père.

Il a quand même fallu que je picole légèrement avant

La maman d'Ali (8 ans, née de sa précédente relation avec Mabrouk El Mechri) et son compagnon ne se sont depuis plus jamais quittés. Ils se sont par la suite donnés la réplique une deuxième fois l'année suivante dans Sibyl. Pour Vogue Paris, Virginie Efira avait évoqué la difficulté du tournage de scènes de sexe ensemble. "Quand on avait des scènes de sexe ensemble, on ne se connaissait pas, c'était très particulier. Sur Sybil [en 2019, NDLR] en revanche, nous étions ensemble (...). Le fait que ce soit avec Niels n'a pas été facile... Déjà, juste embrasser quelqu'un pour un film, c'est quelque chose de tellement intime. La simulation de coït, passe encore, mais embrasser... Pour cette scène avec Niels, il a quand même fallu que je picole légèrement avant !", a-t-elle ainsi fait savoir.

Le comédien de 34 ans a accepté lui de se confier sur ce coup de foudre dans Je t'aime, etc., animé par Daphné Bürki sur France 2. Naturellement timide, il a révélé avoir peiné à montrer son intérêt à son crush. "Il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur. Et il y a un décalage avec ce qu'il se passe réellement, a-t-il avoué. J'étais persuadé qu'on allait avoir une histoire et en même temps, dès que j'étais à côté d'elle, c'était la panique."

Des apparitions glamour

Les deux compagnons n'hésitent pas à se soutenir publiquement, en assistant à leurs avant-premières respectives, ou en foulant de prestigieux tapis rouge l'un aux côtés de l'autre. Et cette année encore, à Cannes, ils pourraient à nouveau s'attirer tous les regards.