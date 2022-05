Diaporama : Virginie Efira et Niels Schneider : Leurs confidences cash sur leur coup de foudre... très spécial

Virginie Efira et Niels Schneider : Leurs confidences cash sur leur coup de foudre... très spécial

Niels Schneider et sa compagne Virginie Efira - Montée des marches du film "Hors Normes" pour la clôture du 72ème Festival International du Film de Cannes. © Jacovides-Moreau / Bestimage

Virginie Efira et Niels Schneider - Photocall du dîner de la 44ème cérémonie des César au Fouquet's à Paris. Le 22 février 2019 © Pierre Perusseau / Bestimage

4 / 15

No web - Virginie Efira et son compagnon Niels Schneider durant la seconde soirée du 4eme Canneseries au Palais des Festivals à Cannes, le 9 octobre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage