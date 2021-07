Virginie Efira : Qui est Mabrouk el Mechri, le père de sa fille ?

Les belges sont à la mode depuis plusieurs années maintenant. Que ce soit dans la musique avec Angèle ou Stromae ou bien dans le cinéma avec Benoît Poelvoorde ou Cécile de France, ils sont absolument partout ! Parmi eux, Virginie Efira fait clairement partie des actrices du moment en France. À l'affiche de Benedetta, elle a crevé l'écran au Festival de Cannes cette année. Une carrière d'actrice qui s'est envolée ces dernières années après des débuts comme présentatrice télé. TMC diffuse d'ailleurs la comédie Et ta soeur, ce vendredi 30 juillet, dans laquelle elle partage l'affiche avec Grégoire Ludig et Géraldine Nakache.

Si sa carrière professionnelle est bien médiatisée, l'actrice est plus discrète sur sa vie privée. En couple depuis 2018 avec Niels Schneider, elle a connu plusieurs belles relations dans sa vie. Mariée au réalisateur belge Patrick Ridremont au début des années 2000, elle divorce puis rencontre le réalisateur français Mabrouk el Mechri en 2008. Une rencontre décisive puisque c'est avec lui qu'elle a eu sa fille, Ali, née en mai 2013.

Un réalisateur de renom

Mabrouk el Mechri est un réalisateur bien connu des amateurs de cinéma. Né à Versailles, l'homme de 44 ans a démarré comme assistant du réalisateur Mathieu Kassovitz au milieu des années 1990. Il réalise ensuite son premier film, Virgil, dans lequel on retrouve Jalil Lespert et Léa Drucker. Mais c'est surtout avec son second film qu'il va se faire un nom. En 2008, il s'associe avec la star des films d'action,Jean-Claude Van Damme, pour le film JCVD. Une résurgence pour l'acteur de 60 ans et un coup de maître pour son réalisateur.

Lancé dans le grand bain, il enchaîne avec la série Maison close sur Canal+, dans laquelle on peut retrouver Michaël Cohen ou Aurélien Wiik, avant de connaître son premier échec dans une production américaine, Sans issue. Dans ce film à gros budget, il dirige Henry Cavill, Bruce Willis et Sigourney Weaver.

Un an après la naissance de leur fille Ali, le couple décide de ne plus vivre sous le même toit. C'est alors la fin de leur romance.