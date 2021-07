Festival de Cannes 2021 : Virginie Efira irrésistible en petite robe noire, dans les bras de Paul Verhoeven

Renversante pour la montée des marches hier, Virginie Efira a pu compter sur le soutien discret de son compagnon Niels Schneider. L'acteur franco-québécois de 34 ans a monter le tapis rouge en solo, une façon élégante de ne pas voler la vedette à sa moitié.

Lors d'une récente interview accordée à Paris Match, Virginie Efira s'était confiée sur leur "amour véritable". "Nous vivons une belle histoire qui ne souffre pas du quotidien en commun, qui ne s'étiole pas, expliquait-elle au début du mois. C'est très agréable parce qu'il y a de la compréhension. Avec les tournages, les horaires particuliers, nous avons une manière de vivre un peu spéciale, nous traversons les mêmes périodes de doute. Parfois on me demande s'il est difficile de partager la vie d'un acteur, si l'on ne se fait pas concurrence. Impossible. Il y a un amour véritable entre nous et nos ego ne sont pas boursouflés à ce point. Niels et moi possédons le même humour, le même recul sur la vie. Tous deux francophones mais venant d'ailleurs, de Belgique et du Québec, nous partageons cette singularité culturelle un peu distanciée."