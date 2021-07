Cannes 2021 : Virginie Efira gracieuse et décolletée, son compagnon Niels Schneider en soutien

Virginie Efira avait informé ses abonnés Instagram de son arrivée à Cannes en publiant un portrait d'elle dans sa story Instagram du jour. Posant sur le balcon de sa chambre au JW Marriott, Boulevard de la Croisette, la comédienne s'était imprégnée de la ferveur du Festival de Cannes, décalé de deux mois cette année après avoir été annulé en 2020.

Pour son rôle dans Benedetta, Virginie a confié qu'elle avait "fait du sport et [suivi] un régime" pour les scènes à caractère sexuel où elle apparaît nue. L'actrice a ainsi voulu "rendre [s]on corps acceptable", comme expliqué à Paris Match.

Cette année, Virginie Efira sera aussi à l'affiche des films Lui (réalisé, écrit par et avec Guillaume Canet) et Madeleine Collins (réalisé et écrit par Antoine Barraud). Les deux longs métrages sortiront les 27 octobre et 29 décembre prochains. Ce serait-ce pour un de ces deux projets que Virginia a été filmée en tenue d'Eve, courant en pleine rue ? "J'avais le coeur qui battait à 200 à l'heure", a-t-elle raconté, toujours à Paris Match, au sujet de cette scène.