Camille Cottin à Cannes : renversante au bras de Matt Damon, en robe bustier

Grâce à son Festival, la ville de Cannes se transforme en podium de défilé à ciel ouvert ! Camille Cottin s'y distingue à son tour. En robe noire sur le tapis rouge, l'actrice a fait sensation au bras de son partenaire Matt Damon.

C'est pour l'avant-première mondiale du film Stillwater (projeté hors-compétition, en salles le 22 septembre prochain) que Camille et Matt se sont présentés au Palais des Festivals ! La jolie Française avait sorti le grand jeu pour fouler le prestigieux tapis rouge du Festival de Cannes. Elle était vêtue d'un ensemble Dior composé d'un top bustier accessoirisé d'une ceinture fine et d'une jupe fendue sur la jambe gauche, et chaussée de sandales également noires. Des boucles d'oreilles et deux bracelets portés au poignet gauche illuminaient sa tenue sobre.

Matt Damon, à qui elle donne la réplique dans Stillwater, a lui aussi adopté un dress code strict. En smoking et noeud papillon noir, l'acteur de 50 ans s'est timidement prêté à l'exercice de la pose pour les photographes présents. Camille Cottin l'a rejoint pour un moment complice à deux.