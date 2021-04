Lady Gaga : Sexy en nuisette et lingerie pour "House of Gucci"

Dans House of Gucci, Lady Gaga et Adam Driver incarnent les ex-époux Patrizia Reggiani et Maurizio Gucci. Maurizio était l'ancien PDG de Gucci, ainsi que le petit-fils du fondateur de la maison, Guccio Gucci. Il a été assassiné par un tueur à gages, devant le siège de son entreprise à Milan, le 27 mars 1995. Un an et demi plus tôt, l'homme d'affaires vendait ses actions Gucci au groupe d'investissement émirati Investcorp pour une somme comprise entre 150 et 200 millions de dollars. Patrizia Reggiani et leurs deux filles, Allegra et Alessandra, avaient assisté à ses obsèques.

Patrizia Reggiani, jouée par Lady Gaga, a été arrêté le 31 janvier 1997 par la police milanaise, avec deux complices mis sur écoute lors de l'enquête. Ils avaient révélé lors d'échanges téléphoniques que Patrizia Reggiani avait accepté de verser la somme 610 millions de lires (un peu plus de 315 000 euros en ancienne monnaie italienne) à l'auteur de l'assassinat. Parmi ces complices, figurait une voyante, Pina Auriemma, dont le personnage sera interprété par Salma Hayek.

Patrizia Reggiani fut initialement condamnée à 29 ans, une peine réduite à 26 ans en appel et confirmée en Cour suprême. Elle a tenté de se suicider par pendaison dans sa cellule le 9 novembre 2000. Patrizia s'est plus tard vue offrir une semi-liberté, qu'elle a refusé par crainte de devoir travailler. Elle a été totalement libérée le 20 février 2017, après 20 ans en détention. Les autorités l'ont exonérée de ses trois ans de probation.

La veuve de Maurizio Gucci s'est récemment exprimée sur la production d'un film sur son histoire. Elle s'est vexée que Lady Gaga, qui interprète son rôle, ne l'ait pas contactée. "Ce n'est pas une question d'argent, ce film ne me rapportera pas un centime. C'est une question de bon sens et de respect", a confié Patrizia Reggiani à l'agence de presse italienne ANSA.

La famille Gucci a également pris la parole. "Nous sommes vraiment déçus. Ils volent l'identité de la famille pour leurs gains, pour augmenter le chiffre d'affaires du système hollywoodien... Notre famille a une identité, une intimité. Nous pouvons parler de tout. Mais il y a une limite impossible à franchir", a déploré Patrizia Gucci, une cousine du défunt Maurizio Gucci, à Associated Press. Elle a en plus vivement critiqué l'apparence des acteurs castés pour le film, en insistant sur Al Pacino.