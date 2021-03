Lady Gaga : La femme qu'elle interprète dans "House of Gucci" est révoltée

De son côté, Lady Gaga poursuit le tournage de House Of Gucci à Milan. Elle y a posé ses valises après un séjour à Rome, gâché par l'enlèvement de ses deux bouledogues, et a été surprise au travail les 10 et 11 mars 2021 avec Adam Driver. L'acteur interprète Maurizio Gucci dans le long métrage adapté du livre The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed écrit par Sara Gay Forden et sorti en 2001.

Maurizio Gucci a été assassiné par un tueur à gages, devant le siège de son entreprise à Milan, le 27 mars 1995. Un an et demi plus tôt, il vendait ses actions Gucci au groupe d'investissement émirati Investcorp pour la somme de 170 millions de dollars. Patrizia Reggiani, qui a eu deux filles avec Maurizio, avait assisté à ses obsèques. Elle a été arrêté le 31 janvier 1997 par la police milanaise, avec deux complices mises sur écoute lors de l'enquête, qui a également révélé que Patrizia Reggiani avait accepté de payer 610 millions de lires (un peu plus de 315 000 euros en ancienne monnaie italienne) à l'auteur de l'assassinat.

Patrizia Reggiani fut initialement condamnée à 29 ans, une peine réduite à 26 en appel et confirmée en Cour suprême. Elle a tenté de se suicider par pendaison dans sa cellule le 9 novembre 2000. Patrizia s'est plus tard vue offrir une semi-liberté, qu'elle a refusé par crainte de devoir travailler. Elle a été totalement libérée le 20 février 2017, après 20 ans en détention. Les autorités l'ont exonérée de ses trois ans de probation.