Lady Gaga en couple avec Michael Polansky : toutes les photos de son discret compagnon !

On ne présente plus Lady Gaga. Depuis que Stefani Germanotta, de son vrai nom, s'est fait entendre pour la toute première fois grâce à ses titres Just Dance et Poker Face. Depuis, rien ne semble l'arrêter. Pas même quelques pépins de santé rencontrés en cours de route. La chanteuse de 36 ans n'a pas fait que se contenter de la scène musicale puisqu'elle s'est aussi invitée sur grand écran.

Si ses premiers pas au cinéma consistaient à doubler ou jouer son propre rôle, Lady Gaga n'en est plus au même stade. La révélation a lieu en 2018 avec A Star is Born, de et avec Bradley Cooper. Swallow, l'un des titres emblématiques du film, a même été récompensé à plusieurs reprises, ouvrant à Lady Gaga la voie de l'acting. Elle interprétait encore l'année dernière le personnage de Patrizia Reggiani dans le film House of Gucci de Ridley Scott. L'artiste semble transformer tout ce qu'elle touche en or, un bonheur qu'elle ne savoure pas toute seule.

Après de belles histoires avec l'acteur Taylor Kinney et l'agent Christian Carino, avec qui elle a aussi été fiancée, Lady Gaga fait la rencontre de Michael Polansky, l'homme qui la rend heureuse aujourd'hui. En janvier 2021, la chanteuse, présente à l'investiture de Joe Biden à la Maison Blanche, se tenait à ses côtés pour l'événement et semblait plus épanouie que jamais. Quelques mois plus tard, lors d'une interview pour The Hollywood Reporter, l'artiste revenait sur le kidnapping de ses chiens et en profitait pour faire part de tout son amour à son homme : "Mes chiens et l'homme que j'aime sont toute ma vie." Une courte phrase qui en dit long sur les sentiments de la star, dont les confidences sur sa vie privée se font rares.