Lady Gaga méconnaissable : photo de sa transformation bluffante pour son nouveau rôle

House of Gucci est une réalisation de Ridley Scott. Adapté du livre The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed écrit par Sara Gay Forden et sorti en 2001. Le film revient sur le meurtre de Maurizio Gucci (joué par Adam Driver), ancien patron de la maison Gucci et petit-fils de son fondateur, Guccio Gucci. Maurizio a été assassiné par un tueur à gages, devant le siège de son entreprise à Milan, le 27 mars 1995, un an et demi après avoir vendu ses actions Gucci au groupe d'investissement émirati Investcorp pour la somme de 170 millions de dollars. Patrizia Reggiani (interprété par Lady Gaga), son ex-épouse, a été reconnue coupable d'avoir commandité son assassinat et condamnée à 29 ans de prison. Patrizia est sortie en octobre 2016 pour bonne conduite.

En février, Lady Gaga s'est rendu à Rome pour le tournage. La chanteuse était logée au Baglioni Regina, un hôtel 5 étoiles de la capitale italienne. Son séjour a été gâché par l'enlèvement de deux de ses trois bouledogues par deux hommes armés. Les malfaiteurs ont tiré sur le dogsitter à qui Lady Gaga avait confié ses animaux de compagnie. Gaga a proposé une récompense de 500 000 dollars pour la restitution de ses chiens. Une femme les a retrouvés attachés à un poteau et les a ramenés à un commissariat de police de Los Angeles.