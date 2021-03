Lady Gaga quitte l'Italie : bientôt les retrouvailles avec ses chiens enlevés

L'enlèvement des deux bouledogues de Lady Gaga par deux hommes armés a suscité une vive émotion. La chanteuse était à Rome pour un tournage au moment des faits. Elle a finalement quitté l'Italie et va retrouver ses deux compagnons, ramenés sains et saufs.

C'est pour un tournage que Lady Gaga a posé ses valises dans la capitale italienne. Elle l'a quittée ce jeudi 4 mars 2021. La chanteuse et actrice de 34 ans a été surprise alors qu'elle quittait l'hôtel 5 étoiles Baglioni Regina, où elle logeait. L'artiste s'est rendue à l'aéroport où l'attendait un jet privé.

Angélique en costume blanc Max Mara (de la pré-collection automne-hiver 2021) et body noir Wolford, sac blanc Valentino à l'épaule, bottines à plateformes aux pieds et masque de protection sur le visage, Lady Gaga était sublime pour son départ. Elle est soulagée depuis que ses bouledogues Koji et Gustav, enlevés par deux hommes armés, ont été ramenés sains et saufs par une femme. Lady Gaga avait proposé une récompense de 500 000 dollars pour leur restitution et ce, sans condition.