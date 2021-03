Lady Gaga - Son dogsitter, victime d'une fusillade, sort du silence : "J'ai vraiment frôlé le pire"

Il a vu la mort de très près. Le mercredi 24 février 2021, alors qu'ils promenaient les trois chiens de Lady Gaga aux alentours de Sierra Bonita Avenue, dans le quartier de West Hollywood, Ryan Fischer a été victime d'une agression terrible. Sur les vidéos de cette violente altercation, il était possible de voir un véhicule blanc s'arrêter à son niveau avant que deux individus n'en sortent pour s'en prendre à lui dans le but de kidnapper les animaux : des coups, d'abord, des coups de feu ensuite. Tiré d'affaire, le jeune dogsitter de 30 ans a pris la parole sur le compte Instagram de la compagnie Valley of the Dogs, ainsi que sur le sien, afin de rassurer tout le monde.

Sur les deux photographies qu'il a partagées, Ryan Fischer est allongé sur son lit d'hôpital, entouré de tuyaux et de bandages. "Je suis toujours en train de m'en remettre, j'ai vraiment frôlé le pire, explique-t-il sur les réseaux sociaux. J'ai tenté de rester éloigné des médias. J'écrirai davantage plus tard pour vous expliquer la situation, mais la gratitude que je ressens pour tout cet amour que j'ai reçu, des quatre coins de la planète, est immense et intense. Je sens votre soutien. Merci." La suite des événements ? Beaucoup de repos pour le jeune homme, qui assure recevoir de nombreuses photos des animaux dont il s'est occupé en guise de clin d'oeil. Il est entouré d'amis et de certains membres de sa famille qui ont pu prendre l'avion pour le rejoindre en Californie.