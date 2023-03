Lady Gaga aux Oscars : raie des fesses apparente sur tapis rouge, sans maquillage sur scène...

La 95e cérémonie des Oscars a eu lieu, le 12 mars 2023, au Dolby Theatre de Los Angeles, pour récompenser les plus belles performances que le septième art nous a offert ces derniers mois. Parmi la liste interminable des invités, on retrouve notamment Stefani Germanotta, alias Lady Gaga, et pour cause... elle était nommée avec BloodPop dans la catégorie Meilleure chanson originale pour le titre Hold My Hand. Si elle est repartie bredouille - c'est M.M. Keeravani et Chandrabose qui ont reçu la statuette pour Naatu Naatu, du film RRR -, l'artiste de 36 ans aura tout de même attiré toutes les attentions.

Lady Gaga s'était mise sur son trente-et-un pour assister à la 95e cérémonie des Oscars. La chanteuse avait choisi une sublime tenue signée par la maison Versace, un hommage, peut-être, au rôle qu'elle avait failli tenir dans l'épisode dédié au couturier italien dans la série American Crime Story. Cette robe venait tout juste d'enchanter les foules puisqu'elle avait été portée sur le catwalk par Gigi Hadid, il y a quelques jours, lors du défilé automne-hiver 2023-2023 à Los Angeles. Elégante et osée à la fois, cette fameuse robe laissait apparaître le dos de Lady Gaga, recouvert de tatouages... et plus si affinités puisqu'elle dévoilait aussi une partie de son postérieur.

Lady Gaga à la rescousse d'un photographe

Le talent dans les tripes, le coeur sur la main, Lady Gaga s'est également faite remarquer, le soir des Oscars, pour avoir secouru un homme en détresse. L'artiste ne s'est pas contentée de défiler en Versace sous les flashs qui crépitent... elle a également sauvé un photographe qui était tombé sur les genoux en essayant de lui tirer le portrait. Au diable les fards et les paillettes, après tout. Après avoir enchanté le tapis rouge, Lady Gaga est montée sur le scène du Dolby Theatre de Los Angeles pour interpréter Hold My Hand, titre nominé dans la catégorie Meilleur chanson originale. Elle avait, pour l'occasion, retiré sa belle et longue tenue pour enfiler un simple jean troué, un T-shirt noir et des Converse. Elle avait également effacé toute trace de maquillage de son visage. Une soirée plus vraie que nature pour la chanteuse.