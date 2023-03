Oscars 2023 : Palmarès et photos des grands gagnants, "Maman, je viens de gagner un Oscar !"

Hollywood et son académie ont remis leurs Oscars pour cette 95e édition ce 12 mars 2023. Les principales reconnaissances suprêmes du cinéma américain ont sacré Everything Everywhere All at Once, à la fois surprise du box office et ovni du septième art, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Le long métrage au casting majoritairement asiatique a raflé la mise avec sept statuettes dorées, suivi par À l'Ouest, rien de nouveau qui en obtenu quatre. Le film, mélange d'action, d'humour potache et de science-fiction, a notamment devancé dimanche le récit intime de Steven Spielberg The Fabelmans, la tragicomédie Les Banshees d'Inisherin ou le blockbuster Top Gun: Maverick.

La Malaisienne Michelle Yeoh a conquis dimanche l'univers du cinéma en remportant l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans l'excentrique Everything Everywhere All At Once, devenant la première Asiatique à l'emporter dans cette catégorie, elle était notamment en concurrence avec Cate Blanchett (Tar). "Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui regardent ce soir, ceci est un symbole d'espoir et de possibilités", a dit Michelle Yeoh avec émotion. "C'est l'Histoire en marche." S'adressant aux femmes dans l'assistance, l'actrice de 60 ans a en outre lancé : "ne laissez jamais personne vous dire que vos meilleures années sont derrière vous." Brendan Fraser, l'inouabliable héros de la saga La Momie, a signé un retour inespéré à Hollywood en remportant dimanche l'Oscar du meilleur acteur pour sa puissante interprétation dans le drame The Whale de Darren Aronofsky, dans lequel il incarne un professeur obèse reclus et tourmenté par le chagrin.

Fille de Janet Leigh et Tony Curtis, Jamie Lee Curtis a remporté le prix du meilleur second rôle féminin pour son rôle de contrôleuse fiscale aigrie dans la comédie déjantée Everything Everywhere All At Once. "Ma mère et mon père ont tous deux été nommés pour des Oscars dans des catégories différentes. Je viens de gagner un Oscar !", a semblé dire la Scream Queen, en pleurant et en levant les bras au ciel. Révélé il y a presque 40 ans par Steven Spielberg et Indiana Jones, l'acteur d'origine vietnamienne Ke Huy Quan (51 ans) qui a vécu une traversée du désert, a remporté l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour Everything Everywhere All At Once. "Maman, je viens de gagner un Oscar !", a-t-il déclaré sur scène, en pleurs, après avoir reçu son Oscar.

Les principales récompenses des Oscars 2023

Film : Everything Everywhere All at Once

Réalisation : Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Actrice : Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Acteur : Brendan Fraser, The Whale

Acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Actrice dans un seconde rôle : Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Film international : A l'Ouest, rien de nouveau (Allemagne)

Film d'animation : Pinocchio par Guillermo del Toro

Documentaire : Navalny

Scénario original : Everything Everywhere All at Once

Scénario adapté : Women Talking