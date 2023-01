Oscars 2023 : Les nominations dévoilées, "Everything Everywhere All at Once" très grand favori devant Avatar et Elvis

Après celle des César au début du mois, c'est la liste des nominations aux Oscars 2023 qui a été dévoilée ce mardi 24 janvier par les acteurs Riz Ahmed et Allison Williams, alors que la cérémonie se tiendra au Théâtre Dolby de Los Angeles le 13 mars prochain. Et le film qui se dégage comme le grand favori de cette soirée est Everything Everywhere All at Once, avec pas moins de 11 nominations. Il concourt dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh, du meilleur acteur dans un second rôle pour Ke Huy Qwan, et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Stephanie Hsu et Jamie Lee Curtis.

Avatar 2 de James Cameron, qui vient tout juste de dépasser la barre des 2 milliards de dollars de recettes à travers le monde, Elvis, le biopic consacré au célèbre chanteur ou encore Top Gun: Maverick avec Tom Cruise, sont en embuscade. Enfin presque, puisqu'ils sont également devancés par Les Banshees d'Inisherin - pour lequel Colin Farrell est nommé dans la catégorie du meilleur acteur - et À l'Ouest, rien de nouveau (All Quiet on the Western Front), avec neuf nominations chacun. À noter que The Fabelmans, la dernière réalisation de Steven Spielberg, sera également à l'honneur.