Leïla Bekhti et Tahar Rahim : Les César 2023, un événement fort symboliquement pour le couple

Ce mercredi 11 janvier, l'Académie des César a révélé tous les noms des personnalités qui seront chargées de présenter cette 48e cérémonie, qui se déroulera le 24 février 2023 à l'Olympia et qui sera diffusée à partir de 21h sur Canal+. Si Jérôme Commandeur, Ahmed Sylla ou encoreLéa Drucker avaient déjà été annoncés, on sait désormais qu'ils seront accompagnés par Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz ainsi que Leïla Bekhti.

Cette dernière vivra certainement un moment particulier puisque son mari Tahar Rahim, avec qui elle est mère de trois enfants (Souleiman né en 2017, une petite fille dont la date de naissance est inconnue et un troisième enfant né en 2021 dont on ignore le sexe), sera président de cette édition 2023. Et il sera très probablement amené à remettre un prix aux côtés de sa moitié et des autres comédiens précédemment cités. A noter que parmi ces derniers, seul Jérôme Commandeur s'est déjà prêté à l'exercice (celui d'animer les César) en 2017. Jamel Debbouze a quant à lui été Président lors de l'édition 2013.

La liste des nominés en approche

"Ensemble, ils partageront leur amour du cinéma et célèbreront le temps de ce grand événement, celles et ceux qui l'auront fait briller cette année", a notamment écrit l'Académie des César sur son compte Instagram, tout en précisant que la Direction Artistique de la cérémonie sera assurée par le réalisateur Éric Lartigau, l'ex-mari de Marina Foïs avec qui il est papa de deux fils : Lazare (18 ans) et Georges (14 ans). Il est également connu pour avoir réalisé les films La Famille Bélier et Les Infidèles.